Вытащили с того света: звезда «Эмили в Париже» едва не умерла в больнице

Звезда сериала «Эмили в Париже» решила рассказать о борьбе с тяжелой болезнью. Эшли Парк призналась подписчикам в соцсетях, что едва не умерла, но все худшее уже позади.

Новый год девушка захотела отметить в Таиланде. Однако на отдыхе актриса заразилась тонзиллитом. Эшли госпитализировали с сепсисом, после чего она неделю пролежала в реанимации.

«Сейчас, когда я сижу здесь и восстанавливаюсь после первых нескольких недель 2024 года, единственное слово, которое приходит мне на ум, – это благодарность. Я благодарна за то, что мое здоровье улучшилось, несмотря на то, что мне изначально говорили», – поделилась Парк.

Особенную благодарность девушка выразила врачам и своему возлюбленному, который был рядом с ней в это тяжелое время.

«Ты усмирял мои страхи, ты был со мной в машинах скорой помощи, трех иностранных больницах, неделю в реанимации, в страшных приемных отделениях, на бесконечных сканированиях, тестах и уколах, при мучительной боли», – подчеркнула актриса.

По словам Эшли Парк, ситуация была критической, и медики буквально вытащили ее с того света. Однако, несмотря на все это, в наступившем году девушка полна любви.

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