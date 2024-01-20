Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в убийстве оператора, об этом сообщает aif.ru.

65-летний актер Алек Болдуин ранее уже участвовал в суде по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. Однако спустя три месяца разбирательств, обвинения с актера сняли.

Впрочем, теперь сообщается, что выявились дополнительные факты, указывающие на вину Болдуина. Большое жюри в штате Нью-Мексико предъявило актеру новое обвинение в убийстве.

В случае, если его признаю виновным, Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы. Адвокаты голливудской звезды не намерены сдаваться и уже заявили, что новое рассмотрение они считают «неудачным решением».

«К сожалению, ужасная трагедия превратилась в это ошибочное судебное преследование. Мы ответим на любые обвинения в суде», — заявил Люк Никас.

Напомним, в 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета и случайно попал в оператора Галину Хатчинс. Она скончалась на месте.

Ранее мы писали о том, что 17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза увлеклась актерским мастерством назло отцу.