Выступал по всему миру три месяца: Робби Уильямс заработал 94 миллиона долларов

Певец Робби Уильямс три месяца выступал по всему миру с концертами. С октября по декабрь прошлого года он заработал 94 миллиона долларов, передает DailyMail.

В неделю, по подсчетам журналистов, 51-летний исполнитель получал по 1,7 миллиона долларов. С такими доходами артист может позволить себе заниматься благотворительностью.

Например, в прошлом году Уильямс пожертвовал 312 тысяч долларов. Также Робби любит тратить деньги на редкие и антикварные вещи с историей. У певца есть очки и трубку своего кумира — комика Эрика Моркомба, умершего в 1984 году. За них артист отдал 250 тысяч долларов.

В настоящее время Уильямс имеет состояние порядка 22 миллиона долларов. Оно увеличивается с каждым годом. В 2025-м артист вновь отправится в мировое турне.

Ранее сообщалось, что рэпер P. Diddy подал иск на $100 млн против авторов фильма о нем. Сейчас артист ожидает суда.