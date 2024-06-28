Высший суд Лондона обвинил принца Гарри в уничтожении улик против газеты The Sun. Об этом сообщает зарубежное издание HELLO!.

В Высшем суде Лондона прошло слушание по делу принца Гарри. Во время заседания принц был обвинен в намеренном уничтожении доказательств против издателей газеты The Sun. Отмечается, что Гарри удалил переписку между ним и журналистом, автором мемуаров «Запасной». Переписка могла бы подтвердить или опровергнуть обвинения Гарри против зарубежных СМИ. В суде считают, что принц и его юристы «пытались создать полосу препятствий». Более того, представитель газеты The Sun считает, что Гарри скрывает неудобную для себя информацию.

Отметим, что препятствие расследованию является уголовно наказуемым деянием.

На данный момент принц Гарри судится против зарубежных изданий, которых он обвиняет в незаконном сборе информации о нем.

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