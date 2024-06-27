«Горе будет разъедать вас изнутри»: принц Гарри дал редкий комментарий о смерти принцессы Дианы

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, когда ее младшему сыну, принцу Гарри было 12 лет. Герцог Сассекский не рассказывал о своих переживаниях по поводу смерти матери, но в новом интервью он решил быть откровенным.

Принц пояснил, что в детстве он пытался убедить себя грустить как можно дольше, чтобы доказать свою преданность матери.

«Но затем приходит осознание того, что нет, он хочет, чтобы я был счастлив», — цитирует Гарри Daily Mail.

Герцог Сакссекский неоднократно жаловался, что не получил необходимой поддержки после смерти матери. В итоге переживания вылились в многолетнюю травму, для преодоления которой ему пришлось обратиться к психологам.

Принц пришел к тому, чтобы делиться об утрате, отдавая дань памяти умершим. Гарри призывает не молчать о горе, иначе оно начнет съедать изнутри.

«Молчание может помочь только на какой-то период времени, но вы не сможете подавлять это в себе постоянно. Горе будет разъедать вас изнутри», — заключил он.

Но при этом Гарри считает, что нельзя насильно заставлять человека делиться своими переживаниями. Все должно быть добровольно.

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