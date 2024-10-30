Вышедшая замуж за миллиардера Сальма Хайек рассказала о давлении из-за необходимости содержать себя

Голливудская актриса Сальма Хайек, состоящая в браке с миллиардером Франсуа-Анри Пино, рассказала о необходимости много работать. Об этом она заявила в интервью The Wall Street Journal.

По словам артистки, несмотря на замужество, она по-прежнему испытывает сильный азарт и хочет зарабатывать как можно больше.

«Я испытываю давление, и у меня есть цель заработать определенную сумму денег, и мне это нравится», — поделилась знаменитость.

Напомним, Сальма Хайек замужем за предпринимателем Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году артистка официально объявила о помолвке с ним, а спустя полгода родила первенца, дочь Валентину, однако через несколько месяцев после этого события рассказала о разрыве с возлюбленным. Тем не менее паре удалось уладить все конфликты и сохранить брак.

Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

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