«Выполняет свои обязательства»: Том Круз оплатил обучение дочери в университете

Том Круз оплатил обучение в университете для дочери Сури, которую он не видел 11 лет.

Несмотря на то, что голливудский актер не принимает участия в жизни единственной наследницы, он все же старается помогать ей материально. При этом Том не экономит на ней.

Повзрослевшая дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури закончила школу и уже стала студенткой университета Карнеги-Меллон, где год обучения составляет 65 тысяч долларов. Однако за это девочке переживать не нужно, так как звездный папа взял все расходы на себя, чтобы осуществить ее мечту.

«Том действительно платит за обучение Сури, он всегда платил и никогда не прекратит это делать, поскольку он стойкий парень. Он никогда не колебался с оплатой алиментов и расходов своей дочери. Он не отказывается от своего слова. Он выполняет свои обязательства», — сообщил инсайдер в беседе с изданием Daily Mail.

Кроме того, в документах о разводе супружеской пары сообщается, что Том взял на себя денежные расходы, связанные с медициной, стоматологией, образованием дочери. Напомним, что Круз в последний раз видел свою наследнницу в 2013 году. Их встреча состоялась спустя год после развода с актрисой Кэти Холмс.

Ранее мы писали о том, что 18-летняя дочь Тома Круза Сури удивила публику нарядом.