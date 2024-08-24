Повторила образ мамы из 90-х: 18-летняя дочь Тома Круза удивила публику нарядом

18-летняя дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури удивила публику нарядом на прогулке по Нью-Йорку. Звездная наследница повторила образ мамы из 1990-х. Об этом пишет Леди Mail.ru и публикует кадры с девушкой.

Недавно Сури Круз вышла в свет в образе в стиле 1990-х. Девушка выбрала джинсовый комбинезон, подчеркнувший ее длинные ноги, и надела черный топ на бретельках. Примечательно, что именно в таких образах ее мать Кэти Холмс снималась в сериале «Бухта Доусона», который шел в эфире с 1998 по 2003 год. Гардероб героини актрисы состоял из простых вещей: деним, классические топы и банданы.

Сейчас дочь Тома Круза Сури готовится к учебе в Университете Карнеги — Меллона. В июне этого года Сури Круз окончила школу и впервые появилась на публике со своим возлюбленным Тоби Коэном. Пара познакомилась во время учебы — они были одноклассниками, окончили государственную среднюю школу Фиорелло Х. ЛаГуардия. Учебное заведение специализируется на преподавании изобразительного искусства.

Напомним, Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2006 году. В том же году у супругов родилась дочь Сури. В 2012 году актриса подала на развод и тогда же стало известно, что между артистами было подписано соглашение, согласно которому Кэти Холмс получила полную единоправную опеку над Сури, и она будет жить вместе с ней в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось о том, что дочь Тома Круза Сури покинула дом и переехала в общежитие.