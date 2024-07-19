Нашла в себе силы: онкобольная принцесса Кейт Миддлтон сделала новое заявление

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в настоящее время проходит курс профилактической химиотерапии, но она нашла в себе силы и выступила с обращением к поклонникам. Жена принца Уильяма рассказала, что помогает ей находить силы, чтобы бороться с тяжелой болезнью.

По словам принцессы, она совершенно точно убедилась в том, что общение с природой не только приносит радость, но и поддерживает физическое и ментальное здоровье.

Кроме того, Кейт объявила об открытии двух новых садов при лондонском Музее естественной истории и выразила надежду, что там люди смогут снова прочувствовать свою связь с природой и осознать, как важно ее защищать.

Это первое заявление принцессы, связанное с рабочими процессами. Многие восприняли его как сигнал постепенного возвращения Кейт к своим обязанностям, сообщает People.

Ранее стало известно, что принцесса Уэльская не появится на публике до конца 2024 года. Ее приезд на Уимблдон 14 июля был последним. Принц Уильям и Кейт проведут большую часть лета в поместье в Норфолке – они хотят быть «вне поля зрения».