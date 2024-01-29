Выход новой песни Джастина Тимберлейка омрачили фанаты Бритни Спирс

Фанаты Бритни Спирс сместили в рейтингах новую песню Джастина Тимберлейка, об этом сообщает aif.ru.

Джастин Тимберлейк 25 января впервые за последние пять лет выпустил новую песню Selfish. Песня тут же возглавила топ-чарты во многих странах. Однако на вершине стриминговых платформ трек Тимберлейка продержался не долго.

Фанаты Бритни Спирс посчитали, что выходом песни бывший возлюбленный певицы ответил на публикацию ее мемуаров. Интересно, что у Спирс есть песня с точно таким же названием как у Тимберлейка. Уже 26 января поклонники Бритни Спирс вывели в топы трек Selfish в исполнении Бритни и сместили с первых мест творчество Тимберлейка.

Напомним, в мемуарах певица рассказывала о том, что забеременела и сделала аборт во время отношений с исполнителем Джастином Тимберлейком в начале 2000-х годов. По ее словам, на прерывании беременности настаивал сам певец.

Ранее мы писали о том, что певицу Бритни Спирс лишат дееспособности.