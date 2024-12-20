«Выглядит ужасно»: внешность 84-летнего Аль Пачино на новых фото раскритиковали

Внешность голливудского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото оценили в Сети фразой «грязный и бездомный». Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Журналисты «поймали» 84-летнюю знаменитость во время прогулки с 50-летним коллегой Леонардо Ди Каприо и его 81-летним отцом Джорджем Ди Каприо в Голливуде. Артиста засняли в черном пиджаке, брюках и кроссовках с белой подошвой. Также актер зачесал назад отросшие седые волосы и надел солнцезащитные очки.

Читатели издания разочаровались внешностью Пачино, о чем написали в комментариях.

«Почему старики думают, что неопрятность делает их моложе и привлекательнее? Пачино выглядит грязным и бездомным», «Он когда-нибудь принимает душ и бреется?», «Пачино выглядит ужасно… Трудно поверить, что какая-то глупая молодая девчонка родила ему ребенка несколько лет назад», — поделились пользователи.

Ранее Аль Пачино рассказал, что его попыталась похитить поклонница.