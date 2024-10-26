84-летний актер Аль Пачино рассказал, что его попыталась похитить поклонница

Голливудский актер Аль Пачино рассказал, что в далеких 1970-х годах едва не стал жертвой похищения. По словам знаменитости, он сел в автомобиль к поклоннице, которая пообещала подвезти его домой, но в итоге попыталась увезти в неизвестном направлении.

«Я спросил: "Эй, что происходит?". И она прямо ответила: "Я похищаю тебя"», —приводит The Guardian отрывок из мемуаров 84-летнего Аль Пачино.

При этом он пояснил, что в тот момент поведение поклонницы не было похоже на флирт. Актер попросил девушку остановиться, но получил отказ. После этого он решил на ходу открыть дверь и выпрыгнуть из автомобиля.

В итоге, все завершилось благополучно. Поняв, что жизни Пачино угрожает опасность, поклонница остановила машину и выпустила артиста. Как признался обладатель «Оскара», он был сильно пьян.

Ранее Аль Пачино рассказал, в каких отношениях находится с молодой матерью своего четвертого ребенка Нур Альфаллой. Недавно продюсера заметили на свидании в отеле с 68-летним комиком Биллом Марой.