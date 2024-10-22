«Выглядит старой»: новое фото Гвинет Пэлтроу вызвало негодование фанатов

52-летняя артистка предстала на фото в коричневом трикотажном платье с декольте, под которое решила не надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к нему кардиган в тон и кольцо. Актриса снялась с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Читателям Daily Mail не понравился внешний вид Пэлтроу.

«Я удивлен, насколько она выглядит старой, учитывая, что мы все знаем, что она делает кучу всего для борьбы с возрастом», «У нее поврежденная солнцем кожа, и она выглядит старше своих лет», «Вот вам и вся ее косметика и здоровый образ жизни. Это не сработало, она выглядит намного старше своих 52 лет!», - писали юзеры в комментариях.

Ранее мы писали, что бойфренда Кайли Дженнер «поймали» за поцелуями с Гвинет Пэлтроу.