ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 октября 2024, 13:58
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«Выглядит старой»: новое фото Гвинет Пэлтроу вызвало негодование фанатов

52-летнюю актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за внешний вид на новом фото.
«Выглядит старой»: новое фото Гвинет Пэлтроу вызвало негодование фанатов

© Sipa Press Russia/East News

Американскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за фото в платье. Фото и комментарии пользователей появились на сайте Daily Mail.

«Выглядит старой»: новое фото Гвинет Пэлтроу вызвало негодование фанатов

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52-летняя артистка предстала на фото в коричневом трикотажном платье с декольте, под которое решила не надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к нему кардиган в тон и кольцо. Актриса снялась с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Читателям Daily Mail не понравился внешний вид Пэлтроу.

«Я удивлен, насколько она выглядит старой, учитывая, что мы все знаем, что она делает кучу всего для борьбы с возрастом», «У нее поврежденная солнцем кожа, и она выглядит старше своих лет», «Вот вам и вся ее косметика и здоровый образ жизни. Это не сработало, она выглядит намного старше своих 52 лет!», - писали юзеры в комментариях.

Ранее мы писали, что бойфренда Кайли Дженнер «поймали» за поцелуями с Гвинет Пэлтроу.