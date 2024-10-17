Бойфренда Кайли Дженнер «поймали» за поцелуями с Гвинет Пэлтроу

Бойфренда модели Кайли Дженнер, актера Тимоти Шаламе «поймали» за поцелуями с артисткой Гвинет Пэлтроу. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

Папарацци засняли 28-летнего Шаламе и 52-летнюю Пэлтроу 16 октября на съемочной площадке картины «Марти Суприм» в Нью-Йорке. Артистов подловили, когда они снимали сцену с поцелуями на улице. Пэлтроу предстала в кадре в красном пальто и черных длинных перчатках. Шаламе был одет в серый брючный костюм, белую рубашку и очки в серебристой оправе.

О романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе стало известно в начале сентября минувшего года, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и актер сидели в обнимку и целовались.

В начале октября текущего года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее стало известно, почему Тимоти Шаламе не хочет выходить в свет с Кайли Дженнер.