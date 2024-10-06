Выглядит счастливой: Мадонна показала новое фото со свидания с молодым бойфрендом
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Личная жизнь Мадонны всегда била ключом. После развода с режиссером Гаем Ричи у артистки были многочисленные романы, которые она не скрывала от общественности. Сейчас 66-летняя звезда встречается с 28-летним Акимом Моррисом. Недавно пара провела время на футбольном матче в Лондоне.
Певица опубликовала совместный снимок с возлюбленным в социальных сетях. На нем Аким предстал в шапке-ушанке и черной куртке. Мадонна также надела черную ветровку, заплела волосы в косы и дополнила образ солнцезащитными очками. На фотографии возлюбленные улыбались и выглядели счастливыми.
В Лондоне пара отправилась на футбольный матч. Мадонна оказалась болельщицей «Челси».
«Лондон зовет… Вперед, „Челси“!», — подписала она совместную фотографию.
С Моррисом Мадонна познакомилась еще в 2022 году на съемке для одного из глянцевых журналов. Об отношениях с ним звезда объявила в июле 2024 года.
До Морриса у звезды был роман с 30-летним боксером Джошем Поппером. Мадонна рассталась с возлюбленным из-за загруженного графика.
Ранее Мадонна в черной вуали и короне появилась на Неделе моды в Милане. Артистка произвела фурор экстравагантным выходом в свет.