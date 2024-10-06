Выглядит счастливой: Мадонна показала новое фото со свидания с молодым бойфрендом

Личная жизнь Мадонны всегда била ключом. После развода с режиссером Гаем Ричи у артистки были многочисленные романы, которые она не скрывала от общественности. Сейчас 66-летняя звезда встречается с 28-летним Акимом Моррисом. Недавно пара провела время на футбольном матче в Лондоне.

Певица опубликовала совместный снимок с возлюбленным в социальных сетях. На нем Аким предстал в шапке-ушанке и черной куртке. Мадонна также надела черную ветровку, заплела волосы в косы и дополнила образ солнцезащитными очками. На фотографии возлюбленные улыбались и выглядели счастливыми.