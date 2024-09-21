«Экстравагантно»: певица Мадонна в черной вуали и короне появилась на Неделе моды в Милане

66-летрняя певица Мадонна посетила показ Dolce&Gabbana «Итальянская красота» в рамках Недели моды в Милане. Артистка произвела фурор, появившись на мероприятии в черной кружевной вуали и короне. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit и публикует кадры со знаменитостью.

Для модного показа Dolce&Gabbana Мадонна выбрала образ total black: она надела черное платье, длинную кружевную вуаль и перчатки в тон. Певица дополнила образ золотой тиарой и ожерелье с драгоценными камнями. Своим эффектным образом артистка привлекла всеобщее внимание, а ее встретили овациями.

Пользователи Сети оценили образ певицы, отметив, что она выглядит «оригинально» и «экстравагантно». Однако нашлись и те, кто раскритиковал наряд Мадонны, назвав ее «вдовой».

«Огонь!», «Оригинально!», «Экстравагантно, в Dolce&Gabbana!», «Такая черная вдова», «Это способ скрыть дефекты», — написали в комментариях.

Напомним, Неделя моды в Милане — третий по дате проведения модный показ из «Большой четверки» (Нью-Йорк, Лондон, Париж). Мероприятие отличается богатством и роскошью. Женские коллекции представляются в феврале и сентябре, а мужские — в январе и июне. В 2024 году миланская неделя моды проходит с 17 по 23 сентября.

Ранее мы писали о том, что Мадонна привезла в Италию своего 28-летнего возлюбленного.