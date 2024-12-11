Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз появилась на спецпоказе BAFTA в прозрачном платье

Актриса Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, пришла на специальный показ BAFTA фильма ужасов «Носферату» в прозрачном платье. Кадры с мероприятия опубликовала британская газета The Daily Mail.

В кинокартине, выход которой запланирован на 25 декабря, Депп играет роль Эллен Хуттер. На показе BAFTA актриса появилась в полностью прозрачном наряде длины миди, под которым отсутствовало нижнее белье, и в босоножках на каблуках. Для своих длинных золотистых локонов звезда сделала специальную укладку – они завитками спускались вниз по её плечам и груди, которую без труда можно было разглядеть сквозь мельчайшую сетку платья.

Отдельно репортёры The Daily Mail отметили макияж Депп – по их словам, он был просто «безупречно нанесённым».

Ранее в ноябре Лили-Роуз Депп вышла в свет в платье Chanel с розой на груди.