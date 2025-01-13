«Выглядит неуместным»: новое шоу Меган Маркл оказалось на грани отмены

Новое кулинарное шоу Меган Маркл оказалось под угрозой отмены из-за масштабных пожаров в Калифорнии. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что жена принца Гарри запланировала мощное возвращение с кулинарным проектом, премьера которого должна состояться 15 января. «С любовью, Меган» является частью сделки Сассексов с Netflix на сумму 100 млн долларов. Тем не менее, по мнению экспертов, шоу ждет вынужденный перенос.

«Я думаю, что боссам Netflix придется принять несколько важных решений по поводу премьеры "С любовью, Меган" на следующей неделе. Учитывая, насколько шоу сосредоточено вокруг Калифорнии, Лос-Анджелеса и Монтесито, я подозреваю, что его уберут из текущего расписания и отложат как минимум на несколько месяцев», — поделился специалист по пиару и личному брендингу Ник Эде.

Аналогичное мнение озвучил автор книги «Королевские костюмы: Гарри и Меган своими словами» Фил Дампир. Он считает выход шоу в нынешних реалиях недопустимым.

«Последнее, что интересует людей сейчас, когда город охвачен пламенем и многие потеряли крышу над головой, — это программа о том, как угостить друзей канапе или красиво расставить цветы», — высказался Дампир.

Эксперт также выразил сомнение касательно потенциального успеха программы у зрителей.

«Конечно, случившееся — это не вина Меган, но я не представляю, как в данной ситуации шоу может иметь успех. Некоторые критики высмеяли его еще до пожаров, а теперь оно и вовсе выглядит совершенно неуместным», — добавил он.

Ранее Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии.