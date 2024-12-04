«Выглядит нелепо»: Виктория Бекхэм опозорилась на приеме в Букингемском дворце

Дизайнер Виктория Бекхэм и экс-футболист Дэвид Бекхэм пришли на прием королевской семьи в Букингемский дворец. Супруги придерживались дресс-кода, но пользователи Сети раскритиковали женщину за увеличенные губы. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

Праздничный ужин в честь визита эмира Катара Тамима ибн Хамад Аль Тани и его первой жены Джавахер Бинт Хамад бен Сухаим в Лондон состоялся 3 декабря. Среди гостей были Виктория и Дэвид. Дизайнер выбрала для выхода в свет черное облегающее длинное платье своего бренда, взяв с собой золотой клатч и дополнив образ серьгами. Спортсмен же был в белой рубашке с бабочкой, черном пиджаке, брюках и туфлях.

Если вид супругов никого не смутил, то лицо Виктории вызвало у пользователей Сети много вопросов. Они обратили внимание, что звезда увеличила губы.

«Похоже, она специально сделала себе губы для этого события», «Лицо Виктории выглядит так, будто ей вкололи много ботокса», «Ее рот выглядит очень странно!», «Ее лицо выглядит нелепо», «Она начинает выглядеть как другой человек», — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что бывший футболист Дэвид Бекхэм попал в скандал из-за неудачной рекламы кухонной техники.