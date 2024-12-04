Дэвид Бекхэм попал в скандал их-за безобидной рекламы

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм оказался в центре скандал из-за безобидной рекламы кухонной техники. Об этом пишет издание Daily Mail.

В рекламе бывший футболист продемонстрировал, как готовит рождественский ужин в дровяной печи. Проблема в том, что устройство предназначено для использования на открытом воздухе, а в рекламном ролике спортсмен готовит прямо дома.

Из-за этого на бренд, лицом которого выступил Бекхэм, подана жалоба в Управлением по стандартам рекламы. Несмотря на то, что основные претензии должны быть направлены сценаристам и режиссеру ролика, репутация бывшего полузащитника сборной Англии, как пишет источник, тоже оказалась под угрозой.

Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм задолжала 93 млн долларов из-за провала своего бренда одежды.

Также сообщалось, что Виктория и Дэвид Бекхэм купили новый дом в Майами за 7 млрд рублей.