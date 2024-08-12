«Выглядит настолько другой»: онкобольная Кейт Миддлтон удивила изменившейся внешностью в новом видео

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии, и ее супруг принц Уильям записали видеообращение по случаю окончания Олимпийских игр – 2024 в Париже. Пара выразила гордость за команду Великобритании, отметив, что каждый спортсмен проявил невероятную самоотдачу и волю к победе. Обращение опубликовано в официальном аккаунте королевской семьи. Однако пользователи Сети обратили внимание на изменившуюся внешность онкобольной принцессы.

«От всех нас, кто следил за вами из дома по телевизору, спасибо, команда из Великобритании!» — обратилась Кейт Миддлтон к спортсменам.

Принц Уильям поддержал жену и заявил, что команда из Великобритании «вдохновляла всех» своими успехами.

Также члены королевской семьи подчеркнули самоотдачу спортсменов и признались, что гордятся ими.

«Молодцы, Team GB, какое невероятное путешествие! Каждый спортсмен продемонстрировал огромную самоотдачу, сердце и страсть. Вы заставили нас всех так гордиться! За то, чтобы отпраздновать каждый триумф Олимпиады в Париже и с нетерпением ждать большего от Паралимпийских игр позже летом», — говорится в подписи к публикации.

Подписчики, посмотревшие видеообращение, отметили, что в связи с онкологическим заболеванием Кейт Миддлтон выглядит очень уставшей и старше своих лет. При этом они подчеркнули, что принцесса Уэльская держится стойко.

«Кейт выглядит настолько другой! Вау», «Кэтрин очаровательна», «Кейт выглядит такой расслабленной и бодрой», — пишут Интернет-пользователи.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям поразил поклонников изменившейся внешностью в новом видеообращении.