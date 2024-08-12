Принц Уильям поразил поклонников изменившейся внешностью

Наследник британского престола и его супруга Кейт Миддлтон выложили видео, в котором поблагодарили команду Великобритании за участие в Олимпиаде и сообщили, что гордятся ею. Старший сын Карла III появился перед камерой в голубой рубашке поло с щетиной на лице.

Подписчики стали активно обсуждать изменившуюся внешность принца Уильяма.

«Небритый Уильям — огонь», «Уильям, пожалуйста, продолжай отращивать бороду», «Обожаю Уильяма с бородой», — писали поклонники в комментариях под постом.

Кейт была одета в тот же белый джемпер в темно-синюю полоску, в котором она 22 марта объявила о том, что у нее диагностировали рак.

В ролике также поучаствовали Дэвид Бекхэм, Джессика Эннис-Хилл, Эмма Уиллис, Снуп Догг, Ребекка Адлингтон и другие звезды.

Ранее стало известно, что королева Камилла не хотела, чтобы Карл III публично сообщал о раке.

Также сообщалось, что принц Гарри обратился к королю Карлу III из-за слов Эрика Трампа о депортации.