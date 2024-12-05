«Выглядит намного лучше»: Селена Гомес поразила поклонников внезапным преображением

Американская певица и актриса Селена Гомес удивила фанатов внезапным преображением. Соответствующие фото и комментарии пользователей появились на сайте Daily Mail.

Накануне артистка появилась на красной дорожке во время гала-вечера издания The Hollywood Reporter «Женщины в индустрии развлечений» в отеле Beverly Hills.

Для выхода в свет знаменитость выбрала черно-белый костюм, который состоял из приталенного пиджака с открытыми плечами, белой оборкой, золотыми пуговицами спереди и расклешенной юбки-миди. Гомес дополнила свой наряд черными замшевыми туфлями Mary Jane от Manolo Blahnik Camparipearl и черной стеганой сумочкой Chanel.

Однако внимание общественности привлекло заметное преображение Селены – исполнительнице удалось сбросить несколько килограммов и «посвежеть».

Так, читатели Daily Mail поспешили похвалить певицу в комментариях.

«Сейчас она выглядит намного лучше. Потеря веса говорит сама за себя», «Кажется, она стала на несколько фунтов меньше...», — поделились юзеры.

Ранее Селена Гомес отреагировала на травлю из-за внешности.