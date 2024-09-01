Выглядит молодо и свежо: 44-летнюю модель Жизель Бюндхен засняли на отдыхе без фотошопа

44-летнюю модель Жизель Бюндхен засняли во время отдыха с возлюбленным, 36-летним тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Знаменитость предстала перед камерами в бикини, продемонстрировав фигуру. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с парой.

25 августа Жизель Бюндхен была замечена вместе с Хоакимом Валенте во Флориде. Пара каталась на водных велосипедах. Модель была одета в черное бикини и леопардовое парео, показав стройную фигуру. Знаменитость дополнила свой образ солнцезащитными очками и соломенной шляпой, а также убрала волосы. Тренер по джиу-джитсу выбрал плавательные шорты цвета хаки и темно-синюю кепку.

Говоря о своих секретах красоты, Жизель Бюндхен признавалась, что правильное питание является залогом хорошего самочувствия и здоровья.

Что касается ухода за кожей, то в повседневной жизни знаменитость старается как можно реже использовать косметику. Бьюти-процедуры Жизель Бюндхен включают в себя умывание водой, использование тоника, сыворотки с гиалуроновой кислотой и обязательное нанесение увлажняющего крема.

«Кожа каждого человека уникальна, поэтому вам нужно найти высококачественные продукты и руководство по уходу, которое подходит именно вам», — делилась модель.

При этом у Жизель Бюндхен есть и универсальный секрет — обязательное использование SPF-крема.

Модель признавалась, что не любит посещать тренажерные залы, поэтому тренируется на свежем воздухе.

Напомним, слухи о тайном романе Жизель Бюндхен и Хоакима Валенте появились в феврале этого года. Как утверждали источники, пара встречается с лета прошлого года. Судя по всему, несмотря на расставания, модель и тренер все еще вместе.

Жизель Бюндхен состояла в браке с футболистом Томом Брэди с 2009 по 2022 год. У экс-супругов двое детей — 14-летний сын Бенджамин Рейн и 11-летняя дочь Вивиан Лейк.

Ранее сообщалось о том, что 54-летняя модель Клаудия Шиффер удивила публику стройной фигурой.