«Потрясающие гены»: Клаудия Шиффер удивила фанатов стройной фигурой в 54 года

Супермодель Клаудия Шиффер снялась на веранде с бабочкой на руке и восхитила поклонников стройной фигурой. Многие отметили, что у 54-летней знаменитости «потрясающие гены». Об этом сообщает Daily Mail.

В прошлом году блондинка публиковала в соцсетях свое видео в пляжном костюме, а в этом году решила снять аналогичное. За год фигура модели не изменилась – она осталась стройной и подтянутой.

Так, 54-летняя Клаудия позировала на веранде в белом бикини и солнцезащитных очках. Она была без макияжа и укладки, а на ее руке сидела бабочка. Напомним, что звезда подиума отдыхает в Греции.

«У нее потрясающие гены, она великолепна», «Посмотрите на ее безупречную кожу. Красота!», «Шикарная леди!», «Хорошее телосложение, учитывая ее возраст», «Ошеломительная», — пишут в комментариях.

Напомним, что Шиффер счастлива в браке с режиссером Мэттью Воном. Их свадебное торжество состоялось в 2002 году в Англии. У пары есть трое детей: дочери Клементина, Козима, и сын Каспер.

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