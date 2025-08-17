«Им пришлось пережить немало трудностей»: почему принц Уильям и Кейт Миддлтон решились на внезапный переезд

Принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены сменить место жительства, чтобы начать все сначала после тяжелых испытаний, выпавших на долю семьи. Переезд станет для принцессы Уэльской возможностью восстановиться после борьбы с раком. Об этом пишет The Daily Express.

Последние несколько лет семья Уэльских проживала в коттедже «Аделаида» в Виндзоре, в коттедже «Аделаида». Именно здесь Кейт Миддлтон проходила лечение онкологического заболевания и восстановление. Теперь супруги вместе с детьми собираются переехать в особняк «Форест Лодж», расположенный в Большом Виндзорском парке. Сообщается, что дом является собственностью короля Карла III.

По информации источника, «Форест-Лодж» включен в реестр памятников архитектуры II степени и в настоящее время требует реставрации — в последний раз здание приводили в порядок в 2001 году. Ремонтные работы уже стартовали. Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся перебраться в новый особняк до конца года.

Как рассказали инсайдеры, переезд для принцессы Уэльской — это возможность «начать все с чистого листа» после перенесенной химиотерапии.

«За последние несколько лет, пока они жили в Аделаидском коттедже, им пришлось пережить немало трудностей. Переезд дает им возможность начать все с чистого листа и открыть новую главу в своей жизни; возможность оставить позади самые неприятные воспоминания. Это долгосрочный переезд. Они видят в этом доме свое будущее», — поделился источник, близкий к королевской семье.

Напомним, 22 марта 2024 года супруга принца Уильяма сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон внезапно не пришла на королевские скачки из-за последствий рака.