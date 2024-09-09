Выглядит эффектно: 43-летняя Пэрис Хилтон снялась для обложки глянцевого журнала

43-летняя певица Пэрис Хилтон стала лицом нового выпуска глянцевого журнала Nylon. Артистка снялась в новой провокационной фотосессии, продемонстрировав фигуру. Знаменитость поделилась кадрами со съемки в личном блоге.

На обложке журнала Пэрис Хилтон предстала в провокационном образе. Певица позировала в расстегнутом джинсовом комбинезоне, прикрыв грудь стаканчиками с мороженым. Образ артистки дополнили массивные золотые серьги. Знаменитости сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и персиковым блеском для губ, а ее волосы уложили локонами.

На другом снимке певица была запечатлена в джинсовом комбинезоне, расстегнув на нем молнию в зоне декольте. Также Пэрис Хилтон примерила на съемку мини-шорты, красно-синий бомбер, белые гольфы и остроносые туфли. На еще одном фото артистка показала фигуру в белой рубашке. Знаменитость выглядела эффектно на кадрах с новой фотосессии.

Говоря о своих секретах красоты, Пэрис Хилтон признавалась, что не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица всегда тщательно ухаживала за кожей.

«Я всегда была одержима уходом за кожей. Никогда в жизни я не вкалывала ни ботокс, ни филлеры, и никаких пластических операций. <…> Просто обожаю кислородные и увлажняющие процедуры для лица, особенно те, где используются микротоки», — рассказывала Пэрис Хилтон.

По словам Пэрис Хилтон, сохранять гладкость кожи ей удается с помощью специальных гаджетов с током и инфракрасным светом для лица, среди которых приборы брендов Foreo и Dr. Dennis Gross. Также знаменитость часто прибегает к EMS-лифтингу, который способствует укреплению мышечного тонуса.

Артистка постоянно посещает косметологов и делает различные процедуры для ухода за лицом, например, HydraFacial (направлена на очищение кожи и удаление ороговевшего слоя клеток).

Ранее мы писали о том, что Пэрис Хилтон снялась вместе с дочерью для рекламы автозагара.