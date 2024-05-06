«Ты такая бледная»: Пэрис Хилтон использовала маленькую дочь для рекламы автозагара

«Вчера вечером я сделала спрей-загар. Мне нравится быть загорелой. Но я не подумала о тебе. Ты такая бледная», – высказалась на камеру Пэрис.

После она заявила, что пошутила. Но в подписи к опубликованным фото добавила фразу.

«Мечтаю о днях, когда смогу научить Лондон искусству спрей-загара!» – говорится в сообщении.

Поклонники не с восторгом восприняли ролик с участием ребенка. Многие обвинили модель в рекламной эксплуатации своих детей.

Напомним, что кроме Лондон у Хилтон есть еще сын Феникс, который чуть старше девочки. Он родился в январе 2023 года. Блондинка не скрывает, что детей выносила суррогатная мать.

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