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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 мая 2024, 22:03
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«Ты такая бледная»: Пэрис Хилтон использовала маленькую дочь для рекламы автозагара

Модель Пэрис Хилтон сняла дочь для рекламы автозагара и нарвалась на критику.
«Ты такая бледная»: Пэрис Хилтон использовала маленькую дочь для рекламы автозагара

© Bob Kupbens/Icon Sportswire/Associated Press/East News

Модель Пэрис Хилтон сняла дочь для рекламы автозагара и нарвалась на критику. Звезда пошутила про внешность ребенка и заявила, что ждет, когда сможет научить ее пользоваться автозагаром. Видео она опубликовала в соцсетях.

Знаменитость активно ведет личный микроблог и занимается запуском собственных товаров. В этот раз она оригинально подошла к рекламе и задействовала для этого свою маленькую дочь Лондон, которая появилась на свет в ноябре 2023 года. На кадрах загорелая блондинка держала на руках совсем бледную малышку.

«Ты такая бледная»: Пэрис Хилтон использовала маленькую дочь для рекламы автозагара

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Вчера вечером я сделала спрей-загар. Мне нравится быть загорелой. Но я не подумала о тебе. Ты такая бледная», – высказалась на камеру Пэрис.

После она заявила, что пошутила. Но в подписи к опубликованным фото добавила фразу.

«Мечтаю о днях, когда смогу научить Лондон искусству спрей-загара!» – говорится в сообщении.

Поклонники не с восторгом восприняли ролик с участием ребенка. Многие обвинили модель в рекламной эксплуатации своих детей.

Напомним, что кроме Лондон у Хилтон есть еще сын Феникс, который чуть старше девочки. Он родился в январе 2023 года. Блондинка не скрывает, что детей выносила суррогатная мать.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Пэрис Хилтон
модель
дети
реклама
критика