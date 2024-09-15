Выглядела впечатляюще: модель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла в свет в прозрачном комбинезоне

37-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли, известная как одна из «ангелов» Victoria's Secret, удивила публику откровенным образом. Возлюбленная актера Джейсона Стейтема вышла в свет в прозрачном комбинезоне. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

14 сентября в отеле St. Pancras Renaissance в рамках Недели моды в Лондоне состоялся показ Nensi Dojaka, гостьей которого стала Роузи Хантингтон-Уайтли. Модель появилась на мероприятии в черном прозрачном комбинезоне, поверх которого надела жакет в тон. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ серьгами, массивным колье, браслетом, клатчем и туфлями на каблуках. Знаменитость также сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами и собрала волосы в высокий хвост.

Говоря о своих секретах красоты, модель признавалась, что особое внимание уделяет очищению кожи. Роузи Хантингтон-Уайтли отмечала, что «нет смысла тратить деньги на декоративную косметику», если не будет должного ухода за кожей. Среди любимых средств знаменитости — активные сыворотки и увлажняющий крем.

«Мой уход заключается в очищении, увлажнении и питании. <…> При выходе на улицу обязательно наношу крем с SPF-защитой», — рассказала Роузи Хантингтон-Уайтли.

Что касается ухода за волосами, то модель отмечала, что их состояние улучшилось после того, как она стала реже их мыть.

«До рождения сына я мыла и сушила свои волосы каждый вечер. Сейчас я мою их 2—3 раза в неделю. И состояние волос намного улучшилось!» — поделилась знаменитость.

Для поддержания хорошей формы «ангел» Victoria's Secret занимается фитнесом, а также рассматривает массаж как часть тренировок.

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стейтемом с 2010 года. У знаменитостей двое детей — 7-летний Джек Оскар Стейтем и двухлетняя Изабелла Джеймс Стейтем.

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