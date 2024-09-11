Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли показали редкое романтическое фото

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала новое фото с возлюбленным Джейсоном Стейтемом. Пара не так часто делится в Сети совместными снимками, поэтому каждый их кадр широко обсуждают поклонники.

Роузи и Джейсон входят в чисто тех знаменитостей, которые не раскрывают подробности личной жизни. Они не дают интервью об отношениях и не раскрывают детали романа в Интернете. Тем не менее, иногда они радуют фанатов романтическим контентом.

Недавно модель показала свежее фото с актером. Селфи было сделано во время семейного отдыха в Греции. Стейтем обнимал избранницу и целовал ее, а она улыбалась.

«Будем ты и я, будет всем, о чем ты когда-нибудь мечтал», - написала Роузи, обращаясь к бойфренду.