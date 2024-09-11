Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли показали редкое романтическое фото
© Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала новое фото с возлюбленным Джейсоном Стейтемом. Пара не так часто делится в Сети совместными снимками, поэтому каждый их кадр широко обсуждают поклонники.
Роузи и Джейсон входят в чисто тех знаменитостей, которые не раскрывают подробности личной жизни. Они не дают интервью об отношениях и не раскрывают детали романа в Интернете. Тем не менее, иногда они радуют фанатов романтическим контентом.
Недавно модель показала свежее фото с актером. Селфи было сделано во время семейного отдыха в Греции. Стейтем обнимал избранницу и целовал ее, а она улыбалась.
«Будем ты и я, будет всем, о чем ты когда-нибудь мечтал», - написала Роузи, обращаясь к бойфренду.
Напомним, что звезды встречаются с 2010 года. У них даже есть двое совместных детей – шестилетний Джек Оскар и двухлетняя Изабелла. Однако официально Хантингтон-Уайтли и Стейтем не женаты. При этом они как-то делились, что все-таки хотят расписаться, но пока не знают, когда.
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