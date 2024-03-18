«Беспокоюсь»: брат принцессы Дианы выступил с заявлением по поводу загадочной болезни Кейт Миддлтон

Брат принцессы Дианы Эрл Чарльз Спенсер высказался об исчезновении Кейт Миддлтон. Он заявил, что крайне обеспокоен, так как никто не знает правды. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Уже несколько недель весь мир следит за королевской семьей Великобритании, так как в начале года поступило сразу два сообщения о болезнях монархов. Так, король Карл III подтвердил, что у него обнаружили рак, а принцесса Уэльская легла на операцию на брюшной полости, при это не озвучив диагноз. Из-за того, что история ее недуга окутана тайной, возникает немало слухов о том, что действительно произошло с супругой принца Уильяма. А недавно «масла в огонь» подлила фейковая фотография Кейт, которую предоставил дворец.

Как оказалось, обеспокоен за состояние Миддлтон и брат принцессы Дианы. Он, как и многие, не знает, что случилось с принцессой Уэльской, и это его пугает.

«Я действительно беспокоюсь о том, что случилось с правдой», - сообщил Эрл Чарльз Спенсер.

Напомним, что с начала года папарацци удалось дважды сфотографировать Кейт, покидающей дворец. На обоих снимках она закрывала лицо и находилась в сидячем положении, из-за чего многие считают, что она еще слишком слаба.

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