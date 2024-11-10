Выглядела бодрой: Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы появилась на мероприятии после химиотерапии

Кейт Миддлтон впервые после завершения курса химиотерапии появилась на крупном мероприятии. Принцесса Уэльская посетила Фестиваль памяти Королевского британского легиона в Альберт-холле в Лондоне — важное событие для королевской семьи. Ее сопровождал муж, принц Уильям. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Для выхода в свет принцесса Уэльская выбрала элегантный образ. Кейт Миддлтон надела облегающее черное платье-пиджак Catherine Walker длины миди, подчеркнувшее ее фигуру, и туфли-лодочки в тон. Супруга принца Уильяма дополнила образ жемчужными серьгами, ожерельем Monica Vinader и клатчем от Chanel. Примечательно, что серьги раньше принадлежали принцессе Диане: она получила украшение в подарок на свадьбу. Также принцесса Уэльская прикрепила на наряд традиционную брошь в виде мака как дань уважения ушедшим.

На мероприятии также присутствовал и король Великобритании Карл III, который должен был появиться с женой, но Камилла не смогла выйти в свет по состоянию здоровья.

В Сети восхитились внешностью Кейт Миддлтон и отметили, что она выглядит бодрой и радостной. Это стало первым публичным появлением жены принца Уильяма на крупном мероприятии после перенесенной химиотерапии.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе Кейт Миддлтон появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре супруга принца Уильяма сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты подробности восстановления Кейт Миддлтон после химиотерапии.