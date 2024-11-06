Раскрыты подробности восстановления Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон вновь начала посещать спортзал после химиотерапии. Об этом пишет издание Hello.

«Насколько я понимаю, у Кэтрин все очень хорошо. Она вернулась к тренировкам в тренажерном зале и делает все, что хотела», — рассказал автор бестселлера «Екатерина: принцесса Уэльская» Роберт Джобсон.

Два месяца назад Миддлтон завершила курс химиотерапии и постепенно начала выходить в свет, возвращаясь к своим прямым обязанностям. Инсайдер также выразил мнение, что принцесса будет появляться на публике все чаще.

«Но вместо того, чтобы постоянно путешествовать по всей стране, как она делала раньше, я думаю, она сосредоточится на более значимых событиях», — поделился информатор.

Напомним, 22 марта текущего года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма призналась, что у нее нашли рак во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Кейт Миддлтон не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла в свет.

9 сентября Миддлтон объявила, что завершила курс лечения.

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