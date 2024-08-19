Выглядел довольным и был без кольца: Бена Аффлека заметили за ужином с бывшей женой после слухов о разводе

Актер Бен Аффлек был замечен в компании экс-супруги после продолжающихся слухов о разводе с Дженнифер Лопес. Артиста засняли за ужином вместе с актрисой Дженнифер Гарнер и детьми. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостями.

Недавно Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Экс-супруги были замечены на ужине в ресторане South Bay вместе со своими детьми, 18-летней Вайолет и 15-летней Серафиной, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. По слухам, семья собралась по случаю поступления старшей дочери актеров в Йельский университет.

После ужина артисты с детьми отправились на прогулку. Бен Аффлек выглядел довольным. Папарацци заметили, что актер не надел обручальное кольцо.

Примечательно, что на семейном ужине не было Дженнифер Лопес несмотря на то, что у певицы прекрасные отношения с Вайолет.

Бен Аффлек состоял в браке с Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год. У артистов трое детей: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Недавно стало известно, что супруги завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес тайно приехала к дому Бена Аффлека после слухов о разводе.