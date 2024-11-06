Выбрали парные образы: Виктория Бекхэм появилась на премии с 13-летней дочерью

Певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм вышла в свет с дочерью и восхитила публику. Знаменитость получила награду «Предприниматель года» от журнала Harper’s Bazaar из рук 13-летней Харпер Севен. Об этом сообщает Daily Mail.

5 ноября в Лондоне состоялась церемония вручения премии «Женщина года-2024» британской версии журнала Harper's Bazaar. Одним из гостей мероприятия стала Виктория Бекхэм, которая появилась на публике вместе с 13-летней дочерью Харпер Севен. Девушка вручила на сцене награду «Предприниматель года» за успехи ее собственного модного бренда Victoria Beckham.

Экс-солистка группы Spice Girls позировала перед камерами в элегантном белом шелковом брючном костюме, состоящем из пиджака и брюк. 50-летняя Виктория Бекхэм сделала гламурный макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в низкий хвост. Дочь дизайнера выбрала атласное нежно-голубое платье с небольшим вырезом. Харпер Севен сделала легкий макияж и распустила волосы.

«Я невероятно горжусь тобой. Я имею в виду, что подняться на сцену в зале, полном людей, — это немного страшно, но ты сделала это настолько элегантно и просто!» — обратилась к дочери Виктория Бекхэм.

В своей речи модель призналась, что ее бизнес спустя много лет стал прибыльным.

«Это огромное достижение. Компания через многое прошла за последние 17 лет — взлеты, падения, реструктуризации… Это был тяжелый путь. Я так горжусь тем, что могу сказать, что мы прибыльны, потому что это непростая отрасль», — заявила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что 13-летнюю дочь Виктории и Дэвида Бекхэм раскритиковали за выход в свет в платье с имитацией тела.