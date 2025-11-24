Выбрала зону без мужчин: бывшая жена Хью Джекмана отказывается от свиданий после развода

Бывшая супруга голливудского актера Хью Джекмана отказалась от свиданий с новыми мужчинами после развода со знаменитостью. Об этом сообщает New Idea.

Как рассказали изданию источники, приближенные к экс-жене «Россомахи», 69-летняя Деббора-Ли Фернесс после расставания с мужем осталась жить в Нью-Йорке. По словам инсайдеров, она пока не готова впускать в свою жизнь нового мужчину.

Вместо это Деббора предпочитает проводить время исключительно в компании подруг, выбрав «зону без мужчин». При этом отмечается, что на всех фото, сделанных папарацци, Фернесс выглядит вполне довольной и счастливой.

«Десятилетия она верила, что нашла человека, который будет рядом всю жизнь. Она никогда не думала, что снова окажется одинокой», — рассказал один из знакомых бывшей супруги Джекмана летом этого года.

Меж тем сам 57-летний актер не теряет зря времени и после развода успел закрутить роман с 50-летней Саттон Фостер. Пара уже готовится к свадьбе. Недавно их вместе видели на красной дорожке.

Ранее мы писали, что развод актера Хью Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс оказался непростым делом.