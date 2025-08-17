Выбрала самых близких: Мадонна отметила день рождения без молодого бойфренда

16 августа американской певице Мадонне исполнилось 67 лет. Поп-звезда отметила день рождения в компании детей на скачках в Тоскане.

Исполнительница приехала с детьми в Тоскану на Сиенское палио — традиционные скачки, которые проводят со времен Средневековья. Певица предпочла не проводить шумных вечеринок, а отметить день рождения в узком семейном кругу. Папарацци запечатлели, как знаменитость наблюдала за скачками с балкона вместе с 25-летним сыном Рокко и дочерями Стеллой и Эстер, которых удочерила в Малави, пишет Daily Mail.

Старшая дочь Мадонны, 28-летняя Лурдес Мария, также отдыхает сейчас в Тоскане, но ее на снимок она не попала. В путешествие не поехали только двое детей артистки: 19-летняя Чифундо «Мерси» Джеймс и ее брат Дэвид Банд.

Обладательница семи премий «Грэмми» была дважды в официальном браке. Ее первым мужем был американский актер Шон Пенн. Второму супругу, режиссеру Гаю Ричи она родила сына Рокко Джона. Его брата Дэвида Банда пара усыновила в 2006 году.

Дочь Чифундо «Мерси» Джеймс Мадонна удочерила в 2009 году уже после развода с Ричи, а близнецов Стеллу и Эстер Чикконе взяла под опеку в 2017 году.

На празднике Мадонны не был замечен ее молодой бойфренд, 29-летний футболист Аким Моррис. Напомним, ради возлюбленного артистка собиралась сделать рискованную пластическую операцию.