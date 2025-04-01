«Отказывается стареть»: 66-летняя Мадонна решилась на рискованную операцию ради молодого бойфренда

Певица Мадонна все еще не желает принимать свой возраст и естественно стареть. 66-летняя звезда уже сделала ряд операций и процедур ради омоложения, и теперь на очереди ее руки. Подробности узнал Radar Online.

Инсайдер сообщил, что возраст Мадонны сильно выдает кожа на ее руках, которая покрыта морщинами. Это вокалистку не устраивает, тем более, что рядом с ней 29-летний футболист Аким Моррис, рядом с которым она не хочет выглядеть старой.

Проблему с руками певица планирует решить, по словам источника, при помощи лазера. Операция непростая, но она готова на это пойти.

«Кремов и обертываний недостаточно. Она хочет, чтобы неприглядная проблема была устранена лазером — и чем скорее, тем лучше. Она может носить перчатки, но она не может вечно прятать руки. Мадонна отказывается стареть — независимо от того, пришло ли это ее время или нет», - признался инсайдер.

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