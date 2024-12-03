Выбрала элегантный образ: Анджелина Джоли получила награду за новый фильм на премии в Нью-Йорке

Актриса Анджелина Джоли посетила церемонию вручения премии в Нью-Йорке, где получила награду за свой новый фильм. Артистка появилась на публике в элегантном черном платье без рукавов. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Накануне в отеле Cipriani Wall Street в Нью-Йорке состоялась 34-я ежегодная церемония вручения премии Gothams Awards 2024, посвященную самым выдающимся достижениям года в области независимого кино. Одной из главных звезд вечера стала Анджелина Джоли. Актриса вышла в свет в черном платье без рукавов с асимметричным подолом от собственного бренда Atelier Jolie, который она запустила весной прошлого года. Артистка дополнила образ серьгами, массивным браслетом и черными босоножками на каблуках. Знаменитость сделала неброский макияж и распустила волосы.

На мероприятии Анджелина Джоли получила награду в номинации Performer Tribute за лучшую роль в фильме Пабло Ларраина «Мария» о жизни оперной певицы Марии Каллас.

Также на премии появились и другие знаменитости: Деми Мур, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Памела Андерсон, Натали Портман, Джессика Честейн, Эль Фаннинг, Тимоти Шаламе, Марк Эйдельштейн и другие.

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. В качестве сценариста картины выступил Стивен Найт («Спенсер», «Острые козырьки»). Премьера ленты состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли. Ожидается, что за эту работу актриса получит вторую статуэтку Академии кинематографических искусств и наук.

Ранее сообщалось о том, что модель Ирина Шейк повторила культовый образ Анджелины Джоли на Хэллоуин.