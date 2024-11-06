Выбрала цвет демократов: дочь Трампа Иванка появилась на публике в неожиданном образе

Дональд Трамп одержал уверенную победу над Камалой Харрис на президентских выборах в США. По этому поводу кандидат от республиканской партии встретился со сторонниками на Палм-Бич. На торжественном вечере побывала его дочь Иванка Трамп, которая выбрала для выхода в свет костюм синего цвета.

Иванка поздравила отца вместе со своим мужем, Джаредом Кушнером. 43-летняя дочь Трампа надела бархатный синий костюм, под которым виднелась шелковая блуза. Многие посчитали, что она неспроста выбрала такой образ. Синий — цвет демократической партии, главных оппонентов Дональда Трампа. Некоторые сочли это тайным жестом поддержки противников республиканцев, а кто-то решил, что Иванка, возможно, просто решила утешить проигравшую сторону, пишет Daily Mail.

На мероприятии наследница нового главы Белого дома выглядела опечаленной и чрезмерно серьезной. Жена Дональда Трампа Мелания на кадрах светилась от счастья, несмотря на то, что она была против возвращения мужа в политику. Для выхода в свет будущая Первая леди выбрала костюм из кашемира светло-серого оттенка с черными пуговицами, идеально подчеркивающем ее шикарную фигуру. В отличие от дочери, на лице Мелании было заметно ликование.

Инаугурация Дональда Трампа состоится только в январе 2025 года, однако многие главы государств уже поздравили его с фактической победой на выборах.

Напомним, российские звезды радуются победе Трампа на выборах США. Подробнее читайте здесь.