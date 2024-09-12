Выбрал путешествие с друзьями: Принц Гарри отпразднует 40-летний юбилей без Меган Маркл

Принц Гарри 15 сентября отпразднует свой 40-летний юбилей с друзьями. Герцог Сассекский решил отправиться в небольшое путешествие без Меган Маркл – она останется в Калифорнии с детьми.

Как пишет The Sun со ссылкой на свои источники, Гарри недоволен жизнью в США и после переезда чувствует себя «потерянным». Именно поэтому он якобы регулярно путешествует в Великобританию без жены американки.

«Он хочет вернуться к королевской жизни в Великобритании и ищет совета у старых друзей и соратников», — сказал собеседник издания.

Напомним, герцог Сассекский разорвал отношения с королевской семьей и официально отрекся от Великобритании. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства Гарри являются США.

Ранее сообщалось, что у принца Гарри в Великобритании есть тайное убежище. Младший сын Карла III часто останавливается в родовом поместье своей покойной матери. Там его принял дядя Чарльз Спенсер, брат Дианы, с которым принца видели на недавних похоронах лорда Роберта Феллоуса.