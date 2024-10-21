«Вы уничтожили эту землю!»: на Карла III и Камиллу набросились с обвинениями во время визита в Австралию

Короля Карла III и королеву Камиллу враждебно встретили в Австралии. Это их первое появление на континенте после коронации, и прошло оно не особо хорошо. Дело в том, что во время их визита на них напала с обвинениями представительница коренного народа. Об этом сообщает CNN.

Публично обругала монархов сенатор Лидия Торп. Она вышла в центр Большого зала парламента и стала кричать о совершенном геноциде. Женщина не прекращала сыпать обвинениями, пока ее не выгнала охрана.

«Верните нам нашу землю! Верните, что вы у нас украли! Наши кости, черепа, наших детей, наш народ! Вы уничтожили эту землю! Дайте нам договор. Мы требуем договор. Вы — мор для нас! Это не твоя земля! Не твоя земля! Ты не мой король!» - заявила Лидия.

Впрочем, Карл III спокойно отнесся к протесту сенатора. Дело в том, что монарх уже говорил — он не будет препятствовать, если вдруг Австралия захочет стать республикой.

Напомним, что сейчас король борется с раком. О своей болезни он рассказал в начале этого года. На время визита в Австралию Карл приостановил свое лечение.

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