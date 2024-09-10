«Вы такое вдохновение»: завершившая курс химиотерапии Кейт Миддлтон получила волну поддержки

Накануне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии от рака. Супруга принца Уильяма опубликовала в соцсети видео с мужем и детьми и рассказала о своем пути к восстановлению. Принцессу поддержали многие знаменитости.

Кейт Миддлтон поделилась с поклонниками королевской семьи важной новостью о том, что она смогла успешно завершить курс химиотерапии. Принцесса Уэльская опубликовала в соцсети ролик с семьей. На кадрах она предстала вместе с принцем Уильямом и их детьми, 11-летним Джорджем, 9-летней Шарлоттой и 6-летним Луи. Семью засняли во время прогулки по окрестностям королевского поместья Анмер-холл в Норфолке.

«Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию», — призналась Кейт Миддлтон.

Жена принца Уильяма отметила, что, несмотря на окончание химиотерапии, ее «путь к полному выздоровлению долгий», но она «с нетерпением ждет возвращения к работе» и надеется на лучшее.

После обращения Кейт Миддлтон ее поддержали многие знаменитости. Одной из первых откинулась актриса Оливия Манн, которая призналась в марте, что в прошлом году у нее диагностировали рак молочной железы. Также к принцессе Уэльской публично обратились актриса и телеведущая Аманда Холден, ведущая новостей Кари Лейк, дизайнер мебели Келли Хоппен и бывший министр финансов США Моника Кроули.

«Мое сердце переполнено, когда я смотрю этот замечательный фильм и знаю, что Вы сейчас на пути к выздоровлению, бок о бок со своей любящей семьей, Вы такое вдохновение», — написала Келли Хоппен.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе супруга принца Уильяма появлялась на публике лишь несколько раз.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, почему Кейт Миддлтон редко выводит младшего сына в свет.