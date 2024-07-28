Есть план по введению наследников в публичную жизнь: почему Кейт Миддлтон редко выводит принца Луи в свет

Шестилетний Луи, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, звезда интернета. Однако родители редко выводят его в свет. Все дело в том, что существует некий план по введению наследников в публичную жизнь, пишет The Mirror.

Луи удивляет и веселит публику своим баловством. Например, мальчик задул праздничную свечу прямо в церкви, а однажды и вовсе закрыл маме рот на глазах у подданных.

Но то что ребенка не берут на все мероприятия — не объясняется его поведением. Все дело в том, что наследников будут постепенно вводить в публичную жизнь. Первым будет и является Джордж, так как он когда-то станет королем. Сейчас он появляется на публике чаще всех.

Ранее стало известно, с кем из детей у Кейт Миддлтон особенно сильная связь. Лучше всего у нее выстроены отношения с девятилетней дочерью Шарлоттой.