«Вы сталкиваетесь с трудностями»: Дженнифер Лопес высказалась о личной жизни после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес в интервью для британского журнала Vogue откровенно высказалась о материнстве и личной жизни. Певица не стала скрывать, что ей было нелегко после развода с Беном Аффлеком.

В рамках продвижения фильма «Неудержимый» с ее участием Дженнифер Лопес дала интервью британскому журналу Vogue. Певица отметила, что в глазах детей многие стараются выглядеть достойно и по возможности помогать им. При этом артистка не стала отрицать, что порой поддержка необходима и взрослым. Судя все всему, тем самым знаменитость намекнула на свое эмоциональное состояние после разрыва с Беном Аффлеком.

«Будучи мамой, ты всегда хочешь показать себя с лучшей стороны ради своих детей. Вы хотите поддержать их, но это не исключает того, что Вы тоже человек, который сталкивается с трудностями», — заявила Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес исполнила в фильме «Неудержимый» роль матери главного героя Энтони Роблеса, а ее бывший муж выступил в качестве продюсера картины.

Напомним, в мае этого года появились слухи о проблемах в отношениях между певицей и актером. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа Дженнифер Лопес подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной расставания артистов стали «непримиримые противоречия». Недавно пара снова привлекла внимание публики, когда их заметили вместе на школьном мероприятии в Лос-Анджелесе, куда они пришли поддержать своих детей. По данным источников, Дженнифер Лопес «с обожанием наблюдала» за тем, как экс-возлюбленный разговаривал с ее дочерью.

Ранее сообщалось о том, что 55-летнюю Дженнифер Лопес оскорбили из-за возраста на премьере фильма.