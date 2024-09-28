«Вы потрясающая»: 54-летняя модель Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру и замотивировала женщин

54-летняя модель Клаудия Шиффер продемонстрировала стройную фигуру на новом фото с отдыха. Знаменитость поделилась кадром в купальнике в соцсети, тем самым замотивировав женщин.

На опубликованном снимке Клаудия Шиффер позировала в полосатом бело-розовом купальнике перед зеркалом. Модель распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Подписчики знаменитости восхитились ее внешностью и признались, что она замотивировала их отправиться в тренажерный зал.

«Все, я отправляюсь в тренажерный зал», «Великолепная», «Вы вдохновляете многих женщин», «Восхитительная», «Вы моя муза», «Как же мотивируют такие Ваши фото», «Вы потрясающая», «Уже сажусь на диету. Спасибо за мотивацию», — написали пользователи Сети.

Говоря о секретах красоты, модель признавалась, что в повседневной жизни практически не пользуется косметикой. По мнению Клаудии Шиффер, правильно подобранный консилер под глаза освежает лицо, тем самым создает анти-age эффект.

«Я использую тональные средства только на съемках, поскольку они лучше отражают свет и хорошо выравнивают тон кожи. В повседневной жизни мне достаточно консилера и туши для ресниц», — рассказывала Клаудия Шиффер.

Знаменитость также уделяет много внимания уходу за лицом. Клаудия Шиффер каждое утро делает мимическую гимнастику для лица и регулярно пользуется сыворотками, кремами и эмульсиями. Нанося средство, модель «всегда массирует лицо, чтобы улучшить кровообращение».

Кроме того, несколько раз в неделю Клаудия Шиффер делает очищающие маски и по возможности посещает SPA-салоны и косметолога. Ее любимая процедура — лимфодренаж, избавляющий кожу от токсинов.

Стройную фигуру модель поддерживает благодаря правильному питанию, выбирая органические продукты, и отказу от вредных привычек. Вместо интенсивных тренировок в спортзале Клаудия Шиффер предпочитает прогулки на свежем воздухе.

Ранее сообщалось о том, что 27-летняя модель Белла Хадид вернулась на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни.