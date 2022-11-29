Смачно плюнула в гроб Елизаветы II: королева Камилла наводит свои порядки во дворце

Уже несколько месяцев все внимание общественности приковано к королевской семье Великобритании. Новоиспеченный монарх Карл III то и дело попадает в скандалы, и за ним поспевает его супруга. Королева-консорт Камилла объявила, что отказывается от старейших семейных традиций, которые уважала почившая Елизавета II.

На днях Камилла сделала заявление, что упраздняет должность фрейлин. Вместо нее она ввела так называемых компаньонок, предназначение которых существенно отличается от того, что было раньше. Главная их задача – сопровождение королевы на важных мероприятиях. Примечательно, что на новую должность Камилла наняла исключительно своих подруг. Платить она им не собирается, однако они будут иметь право на возмещение расходов, связанных с выполнением «работы».

К слову, при правлении Елизаветы II фрейлины отбирались из аристократических семей. Девушки проходили специальную подготовку и верно служили своей королеве всю жизнь, становясь в дальнейшем ее лучшими друзьями. Фрейлины выступали в качестве помощниц во всем – разбирали корреспонденцию, организовывали приемы, управляли работниками дворца. Также они помогали королеве с туалетом – облачали в вечерние наряды, делали укладки при необходимости. При этом им ничего не платили, так как считалось, что они и так из состоятельных семей.

Напомним, что ранее стало известно, что дворцовая прислуга боится нового короля. По их словам, у Карла III проблемы с неконтролируемым гневом.