«Втянула меня внутрь»: принц Гарри раскрыл интимные подробности первой жаркой ночи с Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл за последнее время сделали уже немало откровений. Однако они все не останавливаются и продолжают шокировать общественность интимными подробностями своей личной жизни. Герцог Сассекский уже делился тем, как лишился девственности, а теперь в мемуарах рассказал о первой ночи с нынешней супругой.

По словам Гарри, это произошло в номере отеля Soho House в Лондоне в 2016 году. Этот день принц запомнил очень хорошо, так как это была годовщина смерти его матери принцессы Дианы. На тот момент возлюбленные были в долгой разлуке, и оба очень ждали воссоединения.

Принц Гарри вспоминает, что в отель его тайно провела подруга Меган Ванесса. Она оставила его у двери номера, и он стоял «затаив дыхание». А затем Маркл страстно затащила его внутрь. «Она втянула меня внутрь, поблагодарила подругу, а затем быстро захлопнула дверь, чтобы никто нас не увидел. Я хотел бы сказать, что мы повесили на дверь табличку «Не беспокоить». Но не думаю, что на это было время», - поделился герцог.

К слову, ночь тогда выдалась действительно страстной и долгожданной. Принц Гарри и Меган Маркл к тому моменту встречались уже почти два месяца. Они даже провели совместный романтический отпуск, но после него расстались на несколько недель, так как британец отдыхал со своими друзьями.

Напомним, что продажи книги принца Гарри «Запасной» только начались, но аналитики уже делают неутешительные прогнозы. Ожидается, что мемуары провалятся в продаже из-за раннего слива фрагментов автобиографии в Сети.