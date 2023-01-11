«Вся очередь в Louis Vuitton»: книга принца Гарри провалилась в продаже

10 января в продажу поступила книга принца Гарри «Запасной». Литературная новинка обещала стать настоящей сенсацией, поскольку сам внук Елизаветы второй назвал ее своим откровением и прозрением. Вот почему мемуары ждали с особым трепетом не только в зарубежных странах, но и в России. Ксения Соловьева является одним из самых влиятельных журналистов нашей страны, у которой есть связи со многими иностранными коллегами. Вот почему бывшему главному редактору журнала «Tatler» удалось выяснить, как в Лондоне отреагировали на книгу Гарри.

Один местный корреспондент по личной просьбе Ксении зашел в книжный магазин на Пикадилли прямо к его открытию. Увиденное очень его удивило, поскольку ни одного желающего приобрести мемуары принца не было.

«На улице ни малейшего признака очереди. Одна витрина отдана Гарри, во второй — какие-то детские книги. Внутри — ноль ажиотажа. Между стеллажей ходят одинокие журналисты с микрофонами в надежде взять у кого-то интервью, но, похоже, обречены брать их друг у друга», — рассказала Ксения в Telegram-канале.

Только в день продажи книга была по специальной цене — всего за 14 фунтов, но даже это не привлекло публику к покупке литературной новинки. Видимо, скандальные разборки королевской семьи уже сильно надоели народу.

«Мой корреспондент замечает, что вчера в Лондоне был дождь, сильный ветер, и в целом город пустой. Тем не менее очередь в Louis Vuitton стояла», — добавила Соловьева.

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