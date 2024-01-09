«Вторая половина»: Роналду показал кадры с отдыха на пляже с невестой

«Вторая половина», – написал влюбленный спортсмен.

Знаменитость позировал в черных купальных шортах, а его избранница выбрала светлый купальник. Она дополнила образ прозрачной майкой и головным убором – люксовым платком. Кроме того, любительница украшений Джорджина не стала снимать серьги.

Напомним, что 38-летний нападающий, выступая за «Аль-Наср», выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны как лучший бомбардир 2023 календарного года. Роналду забил 54 гола, став лучшим бомбардиром в этот период.

За Роналду следуют форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий «Баварии» Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча. Награждение лучшего бомбардира состоится на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае 19 января.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах за «Аль-Наср» в различных турнирах, где забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», в своей карьере выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее мы писали о том, что певец Джастин Тимберлейк очистил соцсети от фотографий после публикации мемуаров Спирс. Сейчас в его соцсетях нет ни одного снимка. Многие связывают это с откровениями его бывшей девушки.